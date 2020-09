Mayflower Autonomous Ship: al timone c’è l’IA

20 Settembre 2020 – 13:48

Quattrocento anni fa partiva l’avventura della Mayflower, la nave che portò i padri pellegrini sul continente americano ove di fatto nacquero gli Stati Uniti d’America. Alla simbolica distanza di 400 anni esatti, dallo stesso porto di Plymouth, è partita la prima nave a guida autonoma: la Mayflower Autonomous Ship (MAS). Mayflower Autonomous Ship Il progetto […]

