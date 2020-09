UE: nuove regole sulle criptovalute entro il 2024

19 Settembre 2020 – 13:48

L’Europa si appresta a definire nuove regole per quanto concerne l’impiego di criptovalute e blockchain: l’obiettivo è favorire l’innovazione.

The post UE: nuove regole sulle criptovalute entro il 2024 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico