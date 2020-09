Perché dobbiamo colmare il divario delle competenze digitali

19 September 2020 – 10:00

Huawei si è prefissata un obiettivo ambizioso: educare 2 milioni di persone nei prossimi 5 anni per garantire che la tecnologia non lasci indietro nessuno.

The post Perché dobbiamo colmare il divario delle competenze digitali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico