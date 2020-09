Netgear Orbi: come avere una rete mesh con lo sconto

19 Settembre 2020 – 16:48

Oggi Amazon propone con ben 60 euro di sconto il kit Netgear Orbi WiFi AC1200 per reti mesh composto da un router e due satelliti.

