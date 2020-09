I giocattoli più tecnologici da tener d’occhio in vista del Natale

19 Settembre 2020 – 9:03

Al Press Day di Assogiocattoli da oltre 10 anni vengono presentate le ultime novità di prodotto, oltre ai dati di mercato (dopo un primo semestre segnato dal lockdown e da un conseguente trend negativo del -14%, il settore dei giocattoli cerca di rialzarsi). Gli scorsi anni Wired c’era ma nel 2020, per le restrizioni dovute al contenimento del Covid-19, l’evento si è tenuto in forma digitale. Come da tradizione abbiamo selezionato i giocattoli e i gadget più tecnologici in vista della stagione natalizia.

Stunt Shot

La Spin Master ha una linea, denominata Air Hogs, sviluppata da un team di ingegneri che progettano e realizzano veicoli e velivoli radiocomandati dedicati al divertimento indoor e outdoor. Quest’anno la novità per il Natale 2020 si chiama Stunt Shot, ed è un veicolo R/C ultraleggero capace di compiere salti e acrobazie in tutta delicatezza e senza il rischio di danneggiare mobili e oggetti (può cadere da 50cm) poiché è dotato di ruote in schiuma morbida, pensate per muoversi stabilmente su ogni superficie. La batteria dura mezz’ora e si ricarica tramite usb.

Air Hogs Stunt Shot

Meccano Junior

Sempre firmata da Spin Master, la linea Meccano Junior, idonea per bambini da 5 anni in su, unisce le caratteristiche chiave dello storico brand di costruzioni, come manualità, ingegno e fantasia, a pezzi e bulloni in plastica, più grandi rispetto a quelli tradizionali e più semplici da assemblare.

I veicoli sono i protagonisti: per esempio con il set veicoli assortiti, è possibile comporre un elicottero oppure una ruspa, quello buggy a retrocarica include un motore a retrocarica per muovere il modellino, e il kit camion dei pompieri è invece dotato di luci, suoni e scala telescopica.

Crystal Flyer

Dedicata a un pubblico femminile, Crystal Flyer, è una fatina che vola davvero grazie a una tecnologia che le permette di fluttuare nell’aria e spostarsi, semplicemente avvicinando il palmo della mano.

Hatchimals Pixies Crystal FlyProjex

Projex, realizzato dall’italiana Giochi Preziosi, ricorda da molto vicino i laser game degli anni ’80. La scatola comprende un proiettore e due blaster. Si può giocare da soli (sono presenti diverse modalità di gioco e vari livelli di difficoltà), uno contro l’altro e in team. Per far funzionare il tutto non occorre altro che la console e una superficie chiara su cui proiettare.

ProjexNerf Ultra e Nerf Fortnite

Il solido brand di pistole che sparano dardi di gomma piuma Nerf fa parte dell’universo Hasbro e anche quest’anno, in vista di Natale, propone diverse novità, come il Nerf Ultra in grado di coprire distanze fino a 36 metri. Sono previsti due varianti, l’Ultra One e l’Ultra Two, entrambi motorizzati.

Nerf-Ultra-OneIl primo (foto sopra) vanta un capiente tamburo rotante da 25 dardi. Prezzo al pubblico a partire da 24,90 euro.

l blaster Nerf Fortnite, celebrando il videogioco più scaricato e giocato al mondo, presentano gli stessi colori e dettagli delle armi utilizzati dai personaggi protagonisti. L‘SP-L (foto sotto) ha la canna rimovibile ed è ottimo per le sfide in spazi aperti. Il caricatore a 3 dardi garantisce prestazioni di lunga durata, con ricariche meno frequenti.

Il BASR-L, invece, è caratterizzato da un caricatore a clip a 16 e dodici dardi e, grazie al cannocchiale rimovibile, garantisce maggiore precisione.

Nerf-Fortinite BASR-LMonopoly Super Eletronic Banking

Si tratta della nuova versione del celebre gioco in scatola che ha la peculiarità di essere senza banconote, ma più attuale: con un lettore elettronico e carte di credito. I Monopoly Dollars lasciano spazio alla tecnologia contactless, evitando equivoci scambi di denaro e conti improvvisati. Ogni carta di credito attribuisce ai giocatori diverse rendite durante il gioco, permettendo di “volare” su qualsiasi proprietà del tabellone e obbligare un altro giocatore a contrattare una delle proprietà in suo possesso. Prezzo al pubblico 33,50 euro.

Monopoli elettronicoCarrera RC Nintendo

La pista è un evergreen natalizio. Quella che prenderemo in rassegna è la serie di veicoli radiocomandati del brand Carrera “Ready to Run” che celebra Mario e personaggi che troviamo nei games Nintendo, mettendoli alla guida di kart, scooter, elicotteri e altri veicoli. Il radiocomando digitale da 2,4 GHz e la capacità delle batterie garantiscono 20 minuti di gioco. Per i fan di Mariokart, la Carrera ha pensato ai RC mini da collezione ricaricabili in 20 minuti.

Mario-Kart-CarreraLego Super Mario

Da sempre la Lego è grande protagonista del Natale con tantissime novità. Alcune sono state svelate in anteprima, altre sono inedite. Tra le tante proposte, non possiamo non prendere in rassegna Lego Super Mario, dove lo scopo è quello di creare un percorso che si possa completare in un tempo che può variare tra i 60 e i 130 secondi.

Entro questo periodo dovremo raccogliere il maggior numero di monete possibili muovendo il personaggio lungo il percorso, simulandone la camminata con dei saltelli, evitando ostacoli, raccogliendo eventuali bonus e cercando di arrivare sulla casella finale prima che scada il tempo (è possibile grazie a una piccola telecamera posta sotto Mario che gli permette di riconoscere colori e alcuni codici a barre e al giroscopio interno che rileva movimenti e inclinazione).

Il kit di base, che contiene Mario con 7 mattoncini multifunzione per garantire l’interazione con il personaggio, ha un prezzo di 60 euro.

Lego Hidden Side

Fa parte della serie Hidden Side, che ha la peculiarità di coniugare il mattoncino fisico con la realtà aumentata (AR), il Camion dei pompieri Phantom 3000, nel quale, una volta costruito il camion con le minifigure di Jack, Parker, J.B., TeeVee e Shadow-Walker e il personaggio di Nehmaar Reem – The Harbinger, e dopo aver scaricato l’applicazione di AR per smartphone, si deve dare la caccia ai fantasmi. Prezzo: 69,99 euro.

Created by MDKGraphicsEngine – Licensed to LEGO ProductionLego Art Andy Warhol’s Marilyn Monroe

Adatto a un pubblico più adulto, con questo set è possibile replicare l’iconico ritratto realizzato dal celebre artista americano in un rosa vivace o utilizzare altri inediti colori. Una volta completato il ritratto è possibile aggiungi la tessera autografata ed esporre il set su una parete o uno scaffale. Prezzo 119 euro.

Created by MDKGraphicsEngine – Licensed to LEGO ProductionSong Ball

Pur piacendo ai più piccoli, è perfetta anche per un regalo non convenzionale a un pubblico adulto. Il concetto alla base della Song Ball, ideata dall’imprenditore laziale Pierpaolo Lazzari che abbiamo avuto modo di conoscere per Jet Capsule, è semplice ma efficace: una sfera di 3 cm personalizzabile dove è possibile inserire una singola canzone da regalare a un proprio caro (la sfera è dotata di un circuito elettronico e di una memoria), perché “se un diamante è per sempre, di sicuro anche una canzone può esserlo…”.

Una volta scelta la canzone (non sarà possibile accedere alla memoria e sostituirla), che sarà poi possibile ascoltare premendo l’apposito tasto sulla Song Ball (è dotata di no speaker di qualità simile a quella di uno smartpthone di ultima generazione), il cliente può ulteriormente personalizzare il prodotto scegliendo un’incisione sull’anello che circonda la sfera (optional da 8,90 euro) o inserendo uno specifico messaggio vocale (optional da 5 euro). Il prezzo di partenza della Song Ball è di 22 euro, ma inserendo sia l’incisione personalizzata che il messaggio vocale si arriva a 36 euro.

Song-BallClementoni Orto in serra

Come da tradizione la Clementoni predilige un approccio intelligente con il gioco che lei stessa definisce “una cosa seria”. Orto in serra è una serra in plastica 100% riciclata, completa di torba, semi biologici e strumenti da giardino, per far germogliare ortaggi ed erbe aromatiche. Si tratta di un’esperienza di gioco completa in cui il bambino può divertirsi a creare un piccolo orto in serra con l’aiuto degli strumenti del mestiere e seguendo i suggerimenti raccolti nel manuale. Prendersi cura delle piantine e seguirne lo sviluppo rafforza l’esperienza dell’accudimento, oltre a stimolare nel bambino il pollice verde.

Orto in serraMecha Dragon

Sempre proposto da Clementoni, il Mecha Dragon è un drago da assemblare, composto da circa 100 pezzi, dotato di motori e sensori e capace di muoversi e interagire grazie all’App o con un clap delle mani. Le 22 modalità di gioco sono utili per avvicinarsi al mondo della robotica e sperimentare i principi dello STEM in modo facile.

Mecha-DragonHot Wheels

Passano gli anni ma l’universo Hot Wheels, brand di Mattel, mantiene intatto il suo smalto degli anni d’oro. La gamma Monster Truck si arricchisce con un nuovo playset denominato “Attacco allo Scorpione“. Prezzo al pubblico 59,99 euro.

Attacco allo scorpione



