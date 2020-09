Dopo il ban USA, TikTok smetterà di funzionare?

19 September 2020 – 10:30

Da domani negli Stati Uniti non sarà più possibile scaricare TikTok dai canali ufficiali: cosa cambia dopo il ban introdotto dagli USA.

Fonte: Punto Informatico