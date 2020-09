Una donna è morta per un attacco hacker a un ospedale

18 Settembre 2020 – 14:28

È successo a Dusseldorf, dove un ransomware ha tenuto in ostaggio per diversi giorni l’ospedale universitario locale, costringendo i medici a respingere alcuni pazienti. Tra questi, anche una donna che è stata invitata a recarsi presso una struttura a 30 chilometri di distanza ma che non è riuscita a raggiungerla in tempo.

Fonte: Fanpage Tech