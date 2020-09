Salesforce: 12000 nuovi posti di lavoro in un anno

18 Settembre 2020 – 16:48

Marc Benioff, CEO di Salesforce, mette nero su bianco i piani di espansione del gruppo: migliaia di assunzioni in programma nell’imminente futuro.

The post Salesforce: 12000 nuovi posti di lavoro in un anno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico