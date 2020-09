Pepsi annuncia una bibita che dovrebbe farci dormire meglio

18 September 2020 – 11:08

(Foto: Pepsico)Addio caffeina. O per lo meno arrivederci a domani mattina. Pepsi, colosso delle bibite gassate dall’effetto blandamente eccitante, ha annunciato il lancio di una nuova bevanda rilassante, pensata per dormire meglio. Si chiama Driftwell ed è essenzialmente una lattina di acqua non gassata, senza calorie e senza zucchero (si legge), aromatizzata al sapore di mora e lavanda. Contiene inoltre 200 milligrammi di L-teanina (un aminoacido presente nel tè che avrebbe effetti calmanti, anche se per la comunità scientifica non ci sono ancora sufficienti prove a riguardo) e il 10% della dose giornaliera consigliata di magnesio, utile per rilassare la muscolatura.

La camomilla 2.0 di Pepsi sarà in vendita online da dicembre, mese notoriamente stressante, in lattine da 7,5 once (circa 220 ml), e nei negozi all’inizio del 2021, al prezzo suggerito di 17,99 dollari (circa 15,20 euro) per una confezione da 10 confezioni. “Abbiamo iniziato il progetto prima del covid-19, ma soprattutto ora, con tutto questo stress, ci stiamo destreggiando tra molte cose e abbiamo bisogno di dormire”, ha spiegato Emily Silver, vicepresidente per l’innovazione e le capacità di PepsiCo Beverages North America, presentando la bevanda funzionale.

Il lancio di Driftwell si inserisce in una tendenza del mercato nel richiedere cibi più healthy: la classiche bibite gassate piene di zuccheri cominciano a essere viste con sospetto in paesi, come gli Usa, con grossi problemi di obesità. E anche l’eccessivo consumo di caffeina, con le possibili ripercussioni sulle ore di sonno (già messo a dura prova dai ritmi di vita, dall’uso di smartphone e tablet a letto, dallo stress), potrebbe non sembrare più eccitante come una volta. La risposta, secondo la scommessa di Pepsi, potrebbe stare in un sorso di acqua che sa di more e lavanda.

