iPhone, perché appare un pallino verde o arancione con iOs 14

18 Settembre 2020 – 18:03

Il pallino verdeCon l’aggiornamento a iOs 14 disponibile dalla giornata di ieri, milioni di utenti hanno effettuato l’update al proprio iPhone beneficiando delle numerose novità. Tra i tanti miglioramenti e nuove funzionalità aggiunte, c’è anche un particolare che ha attirato subito l’attenzione: che cos’è e a cosa serve il pallino verde o arancione che talvolta appare nell’angolo in alto a destra?

Sempre più utenti si stanno chiedendo che cosa sia quel piccolo pallino colorato di verde o arancione che appare ogni tanto appena sopra l’icona della qualità del segnale telefonico. La risposta è molto semplice: è una sorta di led virtuale che funge da notifica che mostra se un’app sta utilizzando il microfono o la fotocamera.

Nello specifico, il pallino è verde quando si sta utilizzando la fotocamera e arancione quando è attivato il microfono di iPhone. La prova più semplice si ottiene quando si scatta una foto oppure si sta effettuando una chiamata, ma l’utilità di questa piccola funzione va ben oltre perché ha lo scopo di rendere limpido quando un software sta accedendo a uno dei due componenti hardware fondamentali.

Il pallino arancioneQuesto perché è stato scoperto come alcuni software attivino fotocamera (frontale) o microfono anche se per loro natura non ne avrebbero bisogno. E può capitare che il tutto avvenga in modo silenzioso, senza che l’utente se ne accorga. Con questa funzione, Apple vuole dissuadere gli sviluppatori di continuare con questa pratica, rendendola evidente anche quando nascosta. Se ogni permesso deve essere preventivamente avallato dall’utente è infatti anche vero che alcune app potrebbero sfruttarlo in modo illecito e questo diventa uno strumento molto utile.

Se ci sono diverse applicazioni attive nel momento in cui appare il pallino verde o arancione, basta aprire il centro di controllo per scoprire quale software sia il responsabile. Ecco tutte le novità introdotte con l’aggiornamento a iOs 14.

The post iPhone, perché appare un pallino verde o arancione con iOs 14 appeared first on Wired.

Fonte: Wired