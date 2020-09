Il trailer della nuova serie di Bryan Cranston, 7 anni dopo Breaking Bad

Per i molti appassionati delle serie, lui sarà sempre Walter White, il professore di chimica che diventa un temibilissimo narcotrafficante in Breaking Bad. Ma Bryan Cranston, vincitore di Emmy, Tony e candidato agli Oscar, è un attore dal talento versatile e incontenibile. Dopo numerosi progetti cinematografici, ora è pronto a tornare sul piccolo schermo sette anni dopo la fine della sua avventura nei panni di Heisenberg: sarà il protagonista di una nuova miniserie prodotta dal canale americano Showtime che s’intitolerà Your Honor. In queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Nei 10 episodi l’attore interpreta Michael Desiato, un giudice molto rispettato a New Orleans il cui figlio adolescente, Adam (Hunter Doohan), è coinvolto in un incidente per poi darsi alla fuga. Inizia così un gioco di menzogne, inganni e scelte impossibili, soprattutto dopo la scoperta che la vittima è il figlio di Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), boss di una delle famiglie criminali più temibili della città. Michael fa di tutto per proteggere il ragazzo, anche a costo di mettere a repentaglio la sua integrità. Nella cast ci sono anche Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., Sofia Black-D’Elia, Amy Landecker, Margo Martindale, Lorraine Toussaint, Chet Hanks, Lamar Johnson e Lilli Kay.

Your Honor vede come showrunner Peter Moffat, sceneggiatore della serie britannica Criminal Justice, da cui si è preso ispirazione per il titilo Hbo The Night Of; mentre fra i produttori esecutivi troviamo anche Robert e Michelle King, Liz Glotzer e Edward Berger, già dietro a progetti molto apprezzati come The Good Wife e The Good Fight. Il debutto: negli Stati Uniti a dicembre. Di recente Bryan Cranston aveva fatto un cameo in El Camino, il film Netflix che fungeva da sequel di Breaking Bad concentrandosi sul pupillo di Heisenberg Jesse Pinkman; mentre ad agosto su Disney+ ha preso parte al il film animalista L’unico e insuperabile Ivan.



