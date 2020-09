Dopo gli USA anche l’Italia dirà stop a TikTok?

18 September 2020 – 17:20

Se l'operazione di cessione degli asset statunitensi dell'app non sarà approvata e completata in tempi brevi, negli Stati Uniti TikTok avrà i giorni contati. Anche l'India ha preso provvedimenti simili nei mesi scorsi, mentre tra i Paesi europei le posizioni sulla piattaforma di condivisione video sono per il momento ancora morbide.



Continua a leggere Se l’operazione di cessione degli asset statunitensi dell’ app non sarà approvata e completata in tempi brevi, negli Stati Uniti TikTok avrà i giorni contati. Anche l’India ha preso provvedimenti simili nei mesi scorsi, mentre tra i Paesi europei le posizioni sulla piattaforma di condivisione video sono per il momento ancora morbide.

Fonte: Fanpage Tech