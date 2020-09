Waze, ora l’app ti suggerisce il momento migliore per viaggiare

17 September 2020 – 11:28

(Foto: Waze)In occasione dell’evento Waze On, la popolare applicazione per la navigazione gps partecipativa ha presentato numerose novità in arrivo sulle piattaforme Android e iOs. Come dal debutto, molte delle funzioni girano attorno alla solida base della community di Wazer che conta 140 milioni di segnalazioni al mese in 185 paesi con oltre 36 miliardi di km percorsi e 70 milioni di incidenti riportati.

Per garantire un’esperienza sempre più personalizzata e precisa, arriva la funzione Trip Suggestions ossia suggerimenti di viaggio con l’app che indicherà l’orario migliore per mettersi in strada evitando di incorrere in rallentamenti, ingorghi e traffico. Con l’utilità Recent Locations, ossia posizioni recenti, si potranno visualizzare appunti i viaggi più recenti che diventeranno selezionabili al volo mentre con Traffic Notifications (notifiche sul traffico) si avrà un report in tempo reale in caso di congestionamenti in corso, per affrettarsi a mettersi in strada.

(Foto: Waze)Arriva anche l’indicatore di corsia per potersi orientare e organizzare per tempo durante la guida, come già avviene sui vari Google Maps e Apple Maps e l’utile indicazione sui costi di pedaggio. Dopo Batman e Joker, sarà possibile farsi dare le indicazioni anche dall’Enigmista e sarà semplice inviare le ricerche effettuate dal pc attraverso la funzione Live Map sullo smartphone in pochi istanti.

Sarà anche in arrivo l’integrazione con Amazon Music così da ascoltare i propri brani preferiti senza dover uscire dalla navigazione in Waze. Durante l’evento si è parlato molto sul già noto servizio Waze Carpool ossia sulla funzione per condividere facilmente un viaggio con altri utenti così da diminuire il traffico in strada, ma per ora non è disponibile in Italia.

Ecco i link per scaricare Waze su Google Play per Android e su App Store per iPhone gratis.

