Una nana bianca e un pianeta gigante: il sistema planetario che nessuno si aspettava

17 September 2020 – 17:14

(immagine: Nasa Goddard)La coppia più strana dell’Universo? La nana bianca Wd 1856 e il pianeta gigante (chiamato Wd 1856 b) che ci gira attorno. Perché strana? Perché nessuno credeva fosse possibile: una stella morente, infatti, prima di collassare e diventare una nana bianca, si espande a dismisura carbonizzando tutto ciò che incontra. Wd 1856 e il suo pianeta sono la prima eccezione conosciuta, dunque, che ci rende ancora una volta evidente quanto poco conosciamo lo Spazio.

Nell’articolo (pubblicato su Nature) che descrive la straordinaria scoperta, un team di astronomi sostiene di aver individuato, a 80 anni luce dalla Terra, intorno alla nana bianca Wd 1856 un pianeta delle dimensioni di Giove.

Puntando il telescopio spaziale Tess della Nasa verso la stella, gli astronomi hanno notato un calo periodico della sua luminosità – segno, di solito, che qualcosa le orbita intorno. Il transito avviene ogni 1,4 giorni e causa una diminuzione della luminosità della nana bianca per 8 minuti.

Queste osservazioni, unite ai dati raccolti dagli strumenti sulla Terra, hanno portato gli scienziati a ritenere che attorno a Wd 1856 – per quanto incredibile – giri davvero un pianeta delle dimensioni di Giove (7 volte più grande della stella stessa quindi) ma più massiccio, e 20 volte più vicino di quanto non lo sia Mercurio al Sole.

Coma abbia fatto a sopravvivere alla fase di espansione di WD 1856, gli scienziati non lo sanno. Ed è appunto la prima volta che un sistema planetario di questo tipo viene scoperto.

I ricercatori offrono due possibili spiegazioni dell’esistenza della strana coppia.

La prima prevede che l’espansione della stella, invece di incenerire proprio tutto, abbia turbato le orbite degli oggetti molto distanti che le gravitavano attorno, lanciandone magari qualcuno lungo una traiettoria ovale che ha consentito di non perdersi nello Spazio. Col tempo, poi, il pianeta si sarebbe riavvicinato alla sua stella d’origine. Wd 1856 sarebbe una nana bianca abbastanza vecchia da averlo permesso, e se così fosse potrebbe avere anche altri pianeti nel suo sistema.

Un’altra ipotesi, meno probabile secondo gli esperti, è che l’espansione di Wd 1856 abbia consumato solo gli strati più esterni del pianeta, che è riuscito a scampare all’incenerimento per poi avvicinarsi.

Chissà, forse il sistema planetario di WD 1856 è una diapositiva dal futuro, un modo alternativo in cui potrebbe evolversi, tra milioni di anni, anche il nostro Sistema solare.

The post Una nana bianca e un pianeta gigante: il sistema planetario che nessuno si aspettava appeared first on Wired.

Fonte: Wired