Su Google Meet ci si sta in 49+1, tutti insieme

17 Settembre 2020 – 13:49

Al debutto in tempo per il nuovo anno scolastico il layout a griglia per l’interfaccia di Meet che ospita fino a 49 partecipanti (oltre a se stessi).

