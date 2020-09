Secondo l’Onu il governo del Venezuela è colpevole di crimini contro l’umanità

17 September 2020 – 11:47

(foto: Yuri Cortez/Afp/Getty Images)Omicidi, torture, detenzioni arbitrarie, sparizioni di persone e gravi violazioni dei diritti umani. È quanto hanno scoperto in Venezuela gli investigatori dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, documentandolo in un report diffuso il 16 settembre. Sono stati esaminati 223 casi che riguardano il paese sudamericano, in un arco temporale che va dal 2014 in poi, ed è stato dimostrato che “le autorità venezuelane e le forze di sicurezza hanno pianificato ed eseguito gravi violazioni dei diritti umani, alcune delle quali – tra le altre uccisioni arbitrarie e l’uso sistematico della tortura – costituiscono crimini contro l’umanità”. Anzi, secondo l’organizzazione internazionale si tratterebbe di azioni sistematiche, ordinate o avallate dal presidente Nicolás Maduro e da alti funzionari di governo, volte a sopprimere qualsiasi iniziativa di opposizione politica o a terrorizzare la popolazione.

Il documento sarà presentato ufficialmente agli stati membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite la prossima settimana, dando in questo modo la possibilità al Venezuela di rispondere alle accuse.

Le ispezioni dell’Onu

La presidenza contestata tra Maduro e Juan Guaidò e i tentativi di sedare le manifestazioni di protesta dei venezuelani avevano spinto, il 27 settembre del 2019, l’Alto commissariato dell’Onu a presentare una risoluzione che consentisse alla formazione di un organo indipendente che indagasse su sparizioni di persone, detenzioni forzate e altri presunti crimini messi in atto dal governo venezuelano dal 2014. Ma la proposta era stata accolta con sdegno dall’ambasciatore venezuelano, che l’avevo definita “un’iniziativa ostile” nei confronti del paese con cui gli Stati Uniti a suo dire volevano mettere in cattiva luce il governo di Maduro. L‘ingresso alle Nazioni Unite in Venezuela è sempre stato negato dalle autorità locali, proprio come è accaduto in altre circostanze molto simili in Siria, Myanmar o Cina. Ma come fa notare Bbc “la moderna tecnologia dell’informazione significa permette di trovare e raccogliere prove anche senza entrare nella scena del crimine”.

Infatti quanto certificato dagli investigatori dell’Onu è circostanziato e dettagliato: non solo sono state ricostruite più di 223 vicende, ascoltando moltissimi testimoni, ma è stata prodotta anche una lista di 45 nomi – tutti appartenenti al gruppo più ristretto di collaboratori del presidente Maduro – direttamente coinvolti nelle presunte violazioni di diritti umani perpetrate ai danni dei cittadini venezuelani. Secondo l’emittente britannica questo elenco è particolarmente significativo, perché potrebbe potrebbe essere fondamentale per l’avvio di un processo per crimini contro l’umanità in un tribunale internazionale.

