Piano Voucher: bonus PC e Internet a fine settembre

17 Settembre 2020 – 22:48

L’intervento di Paola Pisano fa il punto della situazione sull’arrivo dei voucher per connettività e device: i primi saranno erogati entro fine mese.

The post Piano Voucher: bonus PC e Internet a fine settembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico