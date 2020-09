Nel 2021 arriveranno i Ray-Ban in realtà aumentata di Facebook: cosa faranno

17 Settembre 2020 – 11:28

La casa di Menlo Park ha stretto un accordo pluriennale con il gruppo EssilorLuxottica per realizzare occhiali in realtà aumentata utili ma al contempo eleganti, che gli utenti non abbiano problemi a indossare in pubblico. Il primo prodotto sarà a marchio Ray-Ban e vedrà la luce l’anno prossimo.Continua a leggere



La casa di Menlo Park ha stretto un accordo pluriennale con il gruppo EssilorLuxottica per realizzare occhiali in realtà aumentata utili ma al contempo eleganti, che gli utenti non abbiano problemi a indossare in pubblico. Il primo prodotto sarà a marchio Ray-Ban e vedrà la luce l’anno prossimo.

Continua a leggere La casa di Menlo Park ha stretto un accordo pluriennale con il gruppo EssilorLuxottica per realizzare occhiali in realtà aumentata utili ma al contempo eleganti, che gli utenti non abbiano problemi a indossare in pubblico. Il primo prodotto sarà a marchio Ray-Ban e vedrà la luce l’anno prossimo.

Fonte: Fanpage Tech