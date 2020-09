In Ratched Ryan Murphy porta sé stesso alle estreme conseguenze

Attrici ieratiche come muse, lussuose ambientazioni retrò, costumi studiati con perizia fotografia, palette cromatiche più che vivide, e soprattutto un’indagine senza scampo degli abissi più oscuri dell’animo umano, mentre si porta avanti un discorso su identità e negazione di sé: Ratched, la nuova serie tv che debutta il 18 settembre su Netflix, è un Ryan Murphy in purezza, e quindi non stupisce trovarci tutti gli elementi che caratterizzano le sue numerosissime produzioni. Sorge il dubbio che questa volta qualcuno abbia spinto il piede sull’acceleratore e quello che dovrebbe essere il prequel del mitico film Qualcuno volò sul nido del cuculo, concentrandosi sulla genesi dell’infermiera Mildred Ratched, uno dei personaggi più sadici del cinema mondiale, diventa invece una specie di esasperazione dei tic stilistici e tematici di quello che è probabilmente il più celebre showrunner di Hollywood.

A differenza della pellicola del 1975, che era ambientata agli inizi degli anni Sessanta, la serie parte nel 1947: dopo che un giovane uomo di nome Edmund Tolleson (Finn Wittrock) irrompe in una casa di preti e li stermina, l’infermiera Ratched (Sarah Paulson) si fa assumere, con determinazione e inganno, nell’ospedale psichiatrico in cui lui viene internato. A guidare l’istituto è il visionario dottore Richard Hanover (Jon Jon Briones) che, oltre a trattare i pazienti con metodi brutali, è anche inseguito da un passato violento che lo costringerà a guardarsi dalla ricca e stravagante ereditiera Lenore Osgood, interpretata da una sempre magnetica Sharon Stone. Mentre l’ufficio stampa del governatore della California, Gwendolyn Briggs (la Cynthia Nixon di Sex and the city) vuole fare dell’istituto stesso il fulcro della campagna elettorale e s’innamora della capo infermiera Ratched, quest’ultima, a sua volta perseguitata da un passato di abusi, si rivela sempre più spietata e maniacale nel voler controllare i destini di chiunque attorno a lei.

A un livello superficiale tutto scorre come dovrebbe: Paulson dimostra per l’ennesima volta di essere un’attrice fra le più dotate della sua generazione, capace di dare profonda espressività a una protagonista che il più delle volte si chiude in una fredda e inquietante inespressività; attorno a lei le vicende procedono a botte di misteri e colpi di scena, sfuggendo alla prevedibilità ma prendendosi anche il tempo di spiegare agli spettatori come mai i vari personaggi arrivano a provare quello che provano. Niente è lasciato al caso in un’architettura narrativa ambiziosa ma tutto sommato lineare, e in cui il gruppo creativo di Murphy riesce, a volte con convinzione altre forzatamente, inserire il nucleo tematico più caro: in un’epoca in cui il lesbismo è considerato una malattia mentale da sradicare, reprimere il proprio io più autentico non può che gettare in un abisso di disperazione e causare altro dolore.

Eppure Ratched è un marchingegno eccessivo, pieno di cliché stilistici e di esagerazioni, che a volte lo trasformano in un’esperienza splatter, altre in una citazione estenuante dell’Hollywood dei tempi d’oro. Non si può che pensare a un’ossessione maniacale per una ricostruzione filmica che è sempre perfezionista, mai sbavata, e che si concede l’irregolarità solo quando deve mostrare quanto siano infelici e disperati i personaggi. Tutti hanno motivazioni forti e credibili (traumi bellici, abusi infantili, sessualità repressa ecc.) ma che perdono di pathos cristallizzati come sono in scenografie da riviste d’architettura, abiti senza mai uno screzio, atmosfere (e a volte dialoghi) da melodramma derivativo. Ribadiamolo: nulla in questa miniserie è di per sé negativo, eppure la somma di fattori potentissimi sembra portare a zero.

D’altro canto ritorniamo al suo autore: i fan di Murphy qui lo troveranno portato alle estreme conseguenze, anzi sembra che, nonostante la drammaticità e l’andamento horror-thriller, qui sia in una specie di personalissimo parco giochi (o anche sorge il dubbio: non è che lui, impegnato su mille fronti diversi, lasci sempre più campo ai suoi autori che mettono in campo, esasperandolo, quello che pensano lui vorrebbe vedere?). In Ratched si saldano alla perfezione le oscurità macabre di American Horror Story con il glamour del passato piegato all’inclusività di Hollywood, mentre da Feud si recupera l’idea di voler ridare a figure femminili uno spessore ben diverso da quello che gli stereotipi (e lo sguardo maschile) hanno cucito loro addosso. Citazioni di citazioni di citazioni, annegate in un formalismo tanto perfetto quanto accecante, e in fondo noioso se non disturbante, come quei sogni bellissimi che si tramutano all’improvviso in incubi angoscianti.

