Il Rio delle Amazzoni visto dallo spazio

17 Settembre 2020 – 15:03

Le sonde Sentinel dell’Agenzia spaziale europea hanno immortalato il Rio delle Amazzoni, non solo il corso d’acqua più lungo del pianeta con i suoi 6400 chilometri di percorrenza, ma anche uno degli habitat terrestri più ricchi e variegati che conosciamo.

Lo scatto – realizzato alcuni mesi fa ma pubblicato dall’Esa solo ora – ne mostra il bacino e i molti affluenti, mettendo in risalto (in colori alterati, giallo e arancione) la foresta amazzonica e mostrando i centri abitati lungo il corso del fiume. Cercate di riconoscerli, mentre esplorate la zona con questo video che la descrive in tutti i suoi particolari.

(Credit video: Esa)

