I giochi PS5 costeranno fino a 80 euro

17 Settembre 2020 – 14:28

Insieme all'atteso annuncio del prezzo delle due PlayStation 5 in arrivo a novembre, Sony ha svelato anche quale sarà il costo dei videogiochi. I giocatori non sono rimasti soddisfatti: i titoli più costosi saranno venduti a 10 euro in più rispetto a quanto è avvenuto fino all'attuale generazione di console.



Fonte: Fanpage Tech