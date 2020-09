I due modelli di Ps5 costeranno 399 e 499 euro

17 Settembre 2020 – 12:23

(Foto: Sony)Sony ha finalmente svelato i prezzi di vendita di Ps5 in tutto il mondo sia nella versione digitale senza disco ottico sia in quella standard. Le prenotazioni partono dal 16 settembre con l’uscita in commercio pianificata per il 19 novembre prossimo, giusto in tempo per mettersi in competizione con la rivalissima Xbox Series X (e Series S).

C’era molta aspettativa sull’evento in streaming PlayStation 5 Showcase che è andato in onda alle ore 22 di ieri sera su YouTube e Switch. Sony ha saggiamente posto l’informazione più attesa per il finale, con la maggior parte della presentazione dedicata ai videogiochi in arrivo. Le novità non sono mancate.



Tra i giochi mostrati ci sono l’action Deathloop di Bethesda che si contraddistingue per uno stile subito riconoscibile e un po’ di sana follia con l’assassino Colt bloccato in un loop temporale; il titolo horror Five Nights At Freddy’s: Security Breach; il ben noto Resident Evil Village che si può considerare come Resident Evil 8; l’altrettanto atteso Call of Duty: Black Ops Cold War che è stato protagonista di un lungo gameplay per finire con Spider-Man: Miles Morales che uscirà anche per Ps4 e l’ancora assai misterioso God of War 2 con Kratos vs Ragnarok. I titoli che forse hanno destato più interesse sono però Final Fantasy 16 che è apparso a sorpresa con un breve trailer (sopra) e Hogwarts Legacy dedicato al mondo di Harry Potter, dove però si impersona uno studente della scuola di stregoneria del 1800 (sotto) con un open world tutto da esplorare.



Ok, tutto molto bello, ma quanto costano le nuove versioni di Ps5, continuavano a chiedersi tutti gli spettatori dell’evento? Con una brevissima schermata, Sony ha tolto ogni dubbio confermando le voci di 399,99 euro per Ps5 solo digitale e 499,99 euro per Ps5. Nel confronto con le prossime Xbox, le top di gamma sono perfettamente allineate, mentre Xbox Series S scende a 299,99 euro.



