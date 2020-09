Firefox ti avvisa se la tua email è finita in un data breach

17 Settembre 2020 – 15:13

Firefox (immagine: Mozilla)Mozilla ha rilasciato un servizio che in collaborazione con Have I Been Pwned (Hibp), la piattaforma che raccoglie tutte le credenziali trapelate dai data breach, tiene monitorati i dati dell’utente informandolo se questi sono stati esposti a una violazione.

Firefox Monitor, questo il nome del servizio, analizza l’eventuale presenza di un indirizzo email all’interno di una libreria di dati provenienti dalle precedenti violazioni individuate in rete. Grazie al database di Hibp, è in grado di cercare un riscontro nei dati resi pubblici con violazioni che risalgono addirittura al 2007.

Il servizio non agisce solo con i dati del passato, ma controlla l’indirizzo e avvisa l’utente in caso di compromissione. Esattamente come Chrome fa con Password Checkup, strumento di controllo delle credenziali che dal 31 agosto è passato dall’essere un’estensione facoltativa del browser all’essere un’impostazione predefinita di sicurezza, anche Mozilla ha pensato di fornire un ulteriore strumento per proteggere maggiormente i dati dei suoi utenti. Ma a differenza di Password Checkup e delle impostazioni di sicurezza interne di Google Chrome, Firefox Monitor ha una particolarità in più.

Come utilizzare Firefox Monitor

Per sfruttare Firefox Monitor non è necessario usare il browser Firefox ma basta recarsi sul sito di Firefox Monitor.

Schermata iniziale di Firefox MonitorQui l’utente potrà inserire il suo indirizzo email in una barra di ricerca e lo strumento analizzerà le violazioni passate per identificare in quali è presente l’indirizzo inserito. Questa operazione può essere svolta su qualsiasi browser.

Risultati dell’indagine di Firefox Monitor sulle violazioni in cui è coinvolto l’indirizzo email inseritoL’utente potrà chiedere al servizio di avvisarlo in caso di una nuova violazione, ma è necessario effettuare il login con il proprio account Firefox oppure crearne uno. Tuttavia lo strumento manderà un avviso solo dopo che l’indirizzo email rientra nei database di Hibp, quindi potrebbe passare del tempo tra la violazione e l’avviso.

In caso di violazione è consigliabile modificare le password utilizzate negli account compromessi e in tutti quelli in cui sono stati usati nome utente e password uguali a quelli trapelati.

