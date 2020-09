Chi è Heather su TikTok: ecco i due significati del nuovo trend

17 September 2020 – 17:12

Nelle ultime settimane i video legati all’hashtag #heather hanno sfiorato il miliardo di visualizzazioni. Ciascuna clip si riferisce però a un individuo diverso: una vera e propria Heather in realtà non esiste, e il nome rappresenta un modo per riferirsi a una tipologia di individuo ben precisa. O quasi.Continua a leggere



Nelle ultime settimane i

Continua a leggere Nelle ultime settimane i video legati all’hashtag #heather hanno sfiorato il miliardo di visualizzazioni. Ciascuna clip si riferisce però a un individuo diverso: una vera e propria Heather in realtà non esiste, e il nome rappresenta un modo per riferirsi a una tipologia di individuo ben precisa. O quasi.

Fonte: Fanpage Tech