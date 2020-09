Bonus PC/internet e un occhiolino all’e-commerce

17 Settembre 2020 – 19:48

Paola Pisano conferma che entro fine settembre sarà sbloccata la prima tranche di aiuti per l’accesso a pc e banda larga per famiglie con ISEE sotto 20000€.

