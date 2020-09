Addio Nintendo 3DS, la console portatile non è più in produzione

17 Settembre 2020 – 20:28

Su tutte le varianti regionali del sito Nintendo la console portatile risulta non più in produzione. Dal primo modello uscito nel 2011 alla più recente 2DS XL del 2017, il gadget è stato venduto in 75 milioni di unità. La mossa era attesa da tempo, dal momento che Nintendo Switch si è candidata da subito a prenderne il testimone.

Fonte: Fanpage Tech