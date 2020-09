Su Spotify arrivano le date dei concerti virtuali

16 Settembre 2020 – 15:04

Spotify mostra le date dei concerti online (immagine: Spotify)Spotify sta introducendo una nuova funzione che permetterà agli artisti di offrire un collegamento ai loro tour virtuali in modo da permettere ai fan di accedere con facilità ai concerti che si terranno online.

L’emergenza coronavirus ha sferrato un duro colpo all’industria della musica dal vivo, costringendo molti festival e locali a chiudere o a cancellare gli eventi in programma. Se piattaforme come Facebook hanno già previsto la possibilità di creare eventi online a pagamento, Spotify non si era ancora mossa.

Spotify is working on Virtual Events The virtual event shown here is actually 2020 iHeartRadio Music Festival pic.twitter.com/I6BJDqeAnc — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 25, 2020

Inizialmente la funzione dedicata agli eventi virtuali è stata scoperta tra le linee di codice di Spotify da Jane Manchun Wong, esperta di reverse engineering. Successivamente però è arrivata la conferma da parte della piattaforma del lancio pubblico di questa nuova funzionalità.

NEW: List your upcoming virtual events on Spotify 📅 Listeners can find your virtual event listings on your artist profile and in the Concerts hub 👉 https://t.co/BuxexIKwk4 pic.twitter.com/mWK3cwnnvL — Spotify for Artists (@spotifyartists) September 15, 2020

Attraverso la sezione On Tour della pagina dell’artista o nel Concert Hub dell’applicazione si potranno scoprire le date dei concerti virtuali in programma. La piattaforma avviserà via email i fan quando un artista fissa una data del suo tour virtuale, fornendo tutti gli estremi per poter acquistare i biglietti e partecipare all’evento da casa.

Gli artisti potranno trasmettere su Spotify i loro concerti online indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per effettuare lo streaming, che sia Twitch, Instagram, Facebook, YouTube o TikTok

La nuova funzionalità è stata sviluppata da Spotify collaborando con la piattaforma web di ricerca concerti SongKick e il portale per la vendita di biglietti Ticketmaster. Per sfruttare la funzionalità di Spotify, gli artisti dovranno appoggiarsi anche a queste due piattaforme.

