Nuovo Surface Pro X con processore Microsoft SQ2?

16 Settembre 2020 – 19:48

Data quasi per certa e imminente la presentazione di un successore per il Surface Pro X dello scorso anno: sotto la scocca il chipset SQ2 di Qualcomm.

The post Nuovo Surface Pro X con processore Microsoft SQ2? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico