La visual artist che trasforma i grafici finanziari in paesaggi

16 Settembre 2020 – 18:03

Visual designer per Nike, l’artista americana Gladys Orteza si diletta nel tempo libero a trasformare i grafici che registrano l’andamento in Borsa dei titoli delle più importanti e conosciute aziende del mondo in paesaggi costellati da catene montuose, profonde gole e grattacieli.

L’idea le è venuta osservando un grafico azionario dell’azienda per cui lavora: dall’andamento del titolo Nike è partita l’elaborazione di scenari naturali, a cui spesso l’artista aggiunge elementi vintage come vecchie auto o camion. Un fattore trasversale a tutte le creazioni è la presenza della Luna, in onore della figlia dell’artista, Lyanna Luna: la riprova che anche i dati possono essere tutt’altro che freddi e impersonali.

The post La visual artist che trasforma i grafici finanziari in paesaggi appeared first on Wired.

Fonte: Wired