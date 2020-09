Immuni, il buon esempio da un forno della Maremma

16 Settembre 2020 – 19:49

L’iniziativa di un imprenditore nella provincia di Grosseto: 10% di sconto sulla spesa se il cliente mostra di aver installato l’applicazione.

