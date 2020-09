I Facebook Glass saranno dei Ray-Ban

16 September 2020 – 22:10

Accordo tra Facebook e EssilorLuxottica: gli smart glass voluti da Mark Zuckerberg saranno dei veri e propri Ray-Ban riadattati per la realtà aumentata.

Fonte: Punto Informatico