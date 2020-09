Google Drive: solo 30 giorni per i file nel cestino

16 Settembre 2020 – 13:49

A partire dal mese prossimo i file conservati nel cestino di Google Drive verranno eliminati per sempre dopo 30 giorni se non ripristinati.

The post Google Drive: solo 30 giorni per i file nel cestino appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico