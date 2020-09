È morto a 94 anni William H. Gates II, il padre di Bill Gates: “Incredibile essere stato suo figlio”

16 Settembre 2020 – 14:28

A ricordarlo è stato il fondatore di Microsoft in un intervento online. William Henry Gates II è scomparso dopo un periodo in cui la sua salute era in lento declino: avvocato di successo, ha contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo dell'associazione benefica Bill & Melinda Gates Foundation.



A ricordarlo è stato il fondatore di Microsoft in un intervento online. William Henry Gates II è scomparso dopo un periodo in cui la sua salute era in lento declino: avvocato di successo, ha contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo dell'associazione benefica Bill & Melinda Gates Foundation.

Fonte: Fanpage Tech