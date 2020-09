Amazon Campus Challenge: i vincitori della prima edizione

16 Settembre 2020 – 19:49

Ecco i vincitori della prima edizione dell’Amazon Campus Challenge: il team Coffe Break ha scommesso sul nuovo modello di business per una azienda tradizionale.

