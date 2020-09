Netgear Nighthawk R7000P: router al top in offerta

15 Settembre 2020 – 22:48

Oggi in offerta su Amazon il modem router Netgear Nighthawk R7000P AC2300 WiFi esteso con uno sconto di ben 71 euro sul prezzo di listino.

The post Netgear Nighthawk R7000P: router al top in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico