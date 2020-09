Nasce l’associazione italiana degli sciabolatori di spumante

15 September 2020 – 11:25

(Foto: Getty Images)Se il verbo sciabolare vi fa pensare a un torneo di lotta medioevale o a una qualsiasi canzone de Il Pagante (il gruppo milanese che si è fatto conoscere con il tormentone Si sboccia), dovrete ricredervi. La sciabolata, cioè l’apertura di una bottiglia di bollicine con un colpo secco di lama, è una cosa seria. E ora ha anche una sua associazione italiana a rappresentarla.

Si chiama La sciabola sul collo ed è nata a settembre in Toscana, per la precisione a San Miniato in provincia di Pisa. Scopo del progetto, si legge sul sito, è di formare gli iscritti alla corretta tecnica di sabrage, ovvero l’apertura della bottiglia tramite l’utilizzo di una sciabola. In questo caso si parla esclusivamente di spumante italiano, anche se è possibile sciabolare qualsiasi tipo di bolla. E, ovviamente, l’esempio dello champagne è il più noto.

Stappare usando la lama prevede una gestualità ben precisa: la sciabola viene fatta scivolare lungo la bottiglia verso il collo con un colpo secco. Quando la lama batte contro l’anello del collo, la forza impressa permette di rompere il vetro e separare di netto il collo della bottiglia che viene sparato via, insieme al tappo, grazie al gas che si sprigiona.

Per far parte dell’associazione La sciabola sul collo è necessario superare vari test ed esami, per salire di livello: bronze, bronze plus, silver, silver plus, gold e gold plus. A ogni passaggio, si viene valutati attraverso la sciabolatura di una bottiglia via via più grande, dalla standard da 72 centilitri alla balthazar da 12 litri, passando per magnum (1,5 litri), jéroboam (3 litri), mathusalem (8 litri) e salmanazar (9 litri). Da non dimenticare che, in Italia, la sciabola è regolata dalle leggi sul trasporto di armi.

