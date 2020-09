Il trailer della seconda stagione di The Mandalorian

15 Settembre 2020 – 18:03

https://www.youtube.com/watch?v=eW7Twd85m2g

“Ovunque vado, viene anche lui”: questa la frase che sancisce il legame imprescindibile fra il mercenario mandaloriano protagonista di The Mandalorian e il suo protetto, il Bambino noto universalmente sul web come Baby Yoda. A pronunciarla è la voce di Pedro Pascal, che torna a riecheggiare sotto il caratteristico elmo nel trailer della seconda stagione della serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars. I nuovi episodi arriveranno il 30 ottobre sulla piattaforma streaming Disney+ e, come possiamo vedere nella clip diffusa in queste ore, accompagnerà i due protagonisti negli anogli più reconditi della galassia.

Come si intende nel video, l’Armaiola, ovvero la guida anche spirituale dei mandaloriani costretti alla fuga alla fine della prima stagione, dice al protagonista Din Djarin che è necessario che la piccola creatura che porta sempre con sé venga riportata alla specie aliena di appartenenza. Il che significa rintracciare l’antica stirpe magica degli Jedi, creduta perduta e con la quale Mandalore il Grande – antenato dei mandaloriani stessi – aveva avuto un terribile conflitto. Gli Jedi sembrano essere ancora sparsi nella galassia, almeno a giudicare da un bambino incappucciato che scompare all’instante in una delle scene.

Nelle sue svariate avventure, il Mandaloriano ritroverà sulla strada vecchi amici come Greef Karga (Carl Weathers) e Cara Dune (Gina Carano), ma soprattutto dovrà vedersela con i soliti nemici: l’ex ufficiale della polizia segreta dell’Impero Moff Gideon (Giancarlo Esposito) è ancora alla guida di un gruppo sopravvissuto di Stormtrooper e pare disposto a tutto pur di recuperare il Bambino. Non resta che attendere i nuovi episodi di The Mandalorian per capire quali altri segreti di Guerre stellari verranno rivelati.

