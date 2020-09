IBM e quantum computing: 1000 qubit entro il 2023

15 Settembre 2020 – 16:48

Tra le realtà impegnate ormai da diverso tempo e più attive nell’ambito del quantum computing c’è IBM che tra le altre cose all’inizio dello scorso anno ha lanciato il primo computer quantistico per usi commerciali (Q System One). Oggi il gruppo di Armonk annuncia la sua roadmap: arriverà a realizzare un processore da oltre 1.000 […]

