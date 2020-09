Fortnite down, gli utenti pensavano di essere stati bannati

15 Settembre 2020 – 12:23

(Foto: Epic Games)Le scritte “Non disponi dei permessi per giocare Fortnite“ oppure “Il tuo account non ha più accesso al gioco a Fortnite” sono apparse sul display di smartphone, computer e console di milioni di giocatori in tutto il mondo nella serata di ieri 14 settembre e il primo pensiero è stato quello di un ban. Anche perché cliccando sul tasto Riprova si ritornava sulla schermata principale, senza possibilità di entrare. In realtà, era un problema diffuso e globale.

Il malfunzionamento di Fortnite ha interessato tutto il globo a partire dal dopocena italiano di ieri. Già nelle prime ore dal blocco molti dataminer hanno analizzato la situazione anticipando che all’origine potesse esserci il down dei server e infatti l’hashtag #fortnitedown è salito velocemente nei top trend su Twitter. Il gioco è risultato inaccessibile per circa tre ore con la situazione che è gradualmente tornata alla norma nella nottata italiana a partire dall’1,45.

We're investigating issues related to kicks and logins. We'll provide an update when these are resolved. pic.twitter.com/Wtg1gmoc3O — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 14, 2020

Ma molti giocatori sono andati a dormire senza poter accedere a Fortnite Battaglia Reale così come alla modalità Fortnite Salva il Mondo oppure a Fortnite Modalità Creativa da smartphone, computer e console. E con l’inquietante messaggio dei permessi mancanti che faceva pensare a un ban, per qualche motivo tutto da scoprire. Per fortuna tutto è rientrato e oggi il gioco risulta funzionante e accessibile senza problemi.

E mentre continua la battaglia legale tra Epic Games e Apple (e Google) per via del sistema di pagamento diretto bypassando quello ufficiale dei due store, il gioco si è recentemente aggiornato alla Stagione 4 con diverse novità. L’ultima aggiunta è stata il paracadute X-Wing che prosegue nella collezione di accessori della saga Star Wars.

