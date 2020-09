Bill Gates: la pandemia finirà tra due anni

15 Settembre 2020 – 19:49

Secondo Bill Gates la pandemia non terminerà prima di due anni: una previsione legata ai troppi errori in molti paesi e alle difficoltà con i vaccini.

The post Bill Gates: la pandemia finirà tra due anni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico