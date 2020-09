Belle foto di Venere, dopo la scoperta che potrebbe cambiare tutto

15 September 2020 – 11:38

È notizia di poche ore fa: un gruppo di ricerca dell’università di Cardiff ha rintracciato la presenza di un gas, la fosfina, nell’atmosfera del pianeta Venere. Si tratta di un gas generalmente prodotto da sorgenti biologiche, quindi, tra le varie ipotesi, gli scienziati stanno valutando la possibile esistenza di vita microbica – cioè, ad esempio, funghi o batteri – nell’atmosfera del pianeta.

I risultati, pubblicati su Nature Astronomy, ci permetterebbero di conoscere meglio il secondo pianeta del sistema solare. La cautela è però d’obbligo: la presenza di fosfina potrebbe essere spiegata da tanti fenomeni che non necessariamente chiamano in causa esseri viventi. Staremo a vedere.

The post Belle foto di Venere, dopo la scoperta che potrebbe cambiare tutto appeared first on Wired.

Fonte: Wired