Apple Watch 6: prezzo, dettagli, novità e immagini

15 Settembre 2020 – 22:48

Apple Watch 6 alza nuovamente l’asticella con performance migliorate, un saturimetro integrato e nuove funzionalità: in Italia da 439 euro.

The post Apple Watch 6: prezzo, dettagli, novità e immagini appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico