Apple ha presentato Watch 6 e Se e i nuovi iPad e iPad Air

15 September 2020 – 20:55

(Foto: Apple)Con una caleidoscopica animazione digitale che terminava nell’Apple Campus, il keynote virtuale di settembre di cui si parlava da qualche giorno ha preso il via svelando le novità ambito indossabili, tablet e servizi. Ufficiali i due smartwatch Apple Watch 6 e la versione leggermente meno prestante Apple Watch Se, le nuove versioni di iPad e iPad Air e infine il servizio Fitness+ e il piano di abbonamento tutto-in-uno Apple One. Facciamo un riepilogo completo.

Apple Watch 6

(Foto: Apple)La versione rinnovata dello smartwatch di Apple si presenta con nuove colorazioni e accoglie un nuovo sensore come la misurazione del livello di ossigeno nel sangue grazie a una rilevazione al polso molto veloce e precisa in 15 secondi. Apple Watch 6 è mosso dal nuovo processore Apple S6, può connettersi alla rete wi-fi 5GHz e migliora le performance dello schermo always-on che sarà fino a due volte e mezzo più luminoso in modo da essere più nitido anche sotto il sole.

(Foto: Apple)L’altimetro segnala l’altitudine in tempo reale grazie a un’apposita face che si unisce al nutrito gruppo con tante nuove alternative per personalizzare l’aspetto del quadrante digitale. Le altre novità sono il monitoraggio sel sonno, l’app che ricorda di lavarsi le mani frequentemente e la misurazione del valore di potenza aerobica Vo2Max.

È possibile organizzare le varie funzionalità sulla home con una certa libertà, nel fermoimmagine qui sopra c’è un riassunto delle novità introdotte. La funzione Family Setup si rivolge ai genitori che possono monitorare e gestire l’Apple Watch dei figli quando è nelle vicinanze del proprio iPhone. Apple Watch Series 6 (GPS) parte da 439 euro e Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) da 539 euro.

Apple Watch Se

(Foto: Apple)La grande novità è la versione meno prestante e (non così) economica dello smartwatch di Apple. Il nome riprende quello del melafonino low-cost, Apple Watch Se. Le caratteristiche sono piuttosto complete con processore S5, resistenza all’acqua per usarlo nuotando, possibilità di sfruttare modulo cellulare, altimetro e bussola, velocità doppia rispetto a Apple Watch 3, monitoraggio del sonno e schermo di grandi dimensioni. Il prezzo di Apple Watch Se parte da 309 euro per la versione gps e 359 euro per quella con modulo cellulare.

Nuovo iPad di 8a generazione

(Foto: Apple)Si aggiorna la versione standard di iPad con processore Apple A12 Bionic, batteria con autonomia fino a 10 ore, schermo da 10,2 pollici Retina, supporto a Apple Pencil, connessione lte, fotocamera da 8 megapixel sul retro e FaceTime Hd sul fronte. Si parte da 389 euro per il 32 gb solo wifi fino a 629 euro da 128 gb con lte.

Nuovo iPad Air 4a generazione

(Foto: Apple)

Si aggiorna iPad Air con componenti più performanti come il processore A14 con processo produttivo a 5 nanometri, TouchId per leggere l’impronta per lo sblocco. Lo schermo è un Liquid Retina da 10,2 pollici con True Tone, il modulo lte è più veloce del 60%, c’è naturalmente Apple Pencil, una batteria da 10 ore e cinque colorazioni. I numeri parlano di 11,8 miliardi di transistor, 40% più velocità del processore, 30% nella grafica e più potenza nel machine learning. Il prezzo parte da 669 euro per la versione 64 gb solo wifi fino a 979 euro per la versione con 256 gb e lte.

Apple Fitness+ e Apple One

(Foto: Apple)Come anticipato, arriva Apple Fitness+ che è una piattaforma completa e performante per il fitness con corsi virtuali e per monitorare i propri progressi. Per ora l’Italia non è inclusa nel progetto che debutterà a fine anno per 9,99 dollari al mese. Apple One è la sottoscrizione di tutti i servizi con un unico abbonamento. La prova di tre mesi è gratuita, ci sono tre opzioni 14,95 euro al mese per Apple Music, Tv, Arcade e iCloud, 19,95 euro al mese per la famiglia e 29,95 euro per la versione Premium che include anche le News e Fitness+ oltre a 2 tb su iCloud.

The post Apple ha presentato Watch 6 e Se e i nuovi iPad e iPad Air appeared first on Wired.

Fonte: Wired