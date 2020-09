Al referendum vincerà il Sì. Alla bielorussa o quasi

15 September 2020 – 11:33

(Foto: Getty Images)Davvero pensiamo che il “dibattito sui giornali” possa aver smosso qualcosa nel corpaccione dell’opinione pubblica rispetto al referendum sul taglio dei parlamentari? Che lo schierarsi di questo o quel direttore, di questa o quella redazione, di questo o quell’opinionista a favore o – nel caso specifico – contro possa orientare i cittadini su una scelta così semplice, elementare e ovviamente, in quanto tale, estremamente controversa?

Difficile, per non dire illusorio. Non servono i sondaggi per prevedere che il Sì vincerà a mani basse, con una percentuale superiore al 60%. Anche se le ultime rilevazioni stimavano una “rimonta” del No nelle ultime settimane. Forse sarebbe meglio chiamarlo un movimento che avrebbe portato il rigetto della legge intorno al 40%. Questa è in effetti l’unica incognita, che l’“election day” potrebbe in parte favorire: una serie di vittorie del centrodestra nelle regioni potrebbe forse portarsi dietro anche un No di contestazione all’esecutivo, nonostante la posizione favorevole di Matteo Salvini. Tuttavia anche la Lega è divisa, come quasi tutti gli schieramenti fra cui appunto il Pd, per cui c’è da immaginare che l’effetto finirà col bilanciarsi.

Eppure il quesito è semplice: volete voi meno poltrone? Una battaglia storica del Movimento 5 stelle, un evergreen populista che non teme neanche il sostanziale scioglimento della principale forza di governo a cui abbiamo assistito dalle elezioni politiche del 2018, saltata negli ultimi due anni dalla Lega al Pd fra tripli carpiati sovranisti e autentici pantani fatti di scarsa trasparenza e rese dei conti interne. E che nonostante il reddito di cittadinanza ha continuato a perdere consenso nazionale. Per non parlare dei continui fischi locali. Ma il taglio dei parlamentari, quello no: pescherà dalla “vecchia” base grillina nonché da pezzi di altri elettorati. Il risultato, insomma, sembra scritto.

Anche perché, quotidiani e periodici a parte, del referendum non se n’è sostanzialmente parlato. Non in tv. Non sui social, dove gli scambi languono (su Twitter il No sembrerebbe smuovere più interventi, ma Twitter non è l’Italia e l’ha dimostrato in diverse occasioni) e perfino chi si oppone sembra non aver mai innescato il fuoco sacro di altri, storici appuntamenti. Le possibili ricadute, i punti critici sulla rappresentanza e sul controllo dei parlamentari da parte dei capi partito, il fatto che il voto – così com’è – sostanzialmente non serva a nulla ma rischi di produrre una ferita fuori contesto nel corpo dell’assetto istituzionale italiano, non sono usciti in alcun modo.

Per cui la ripresa del No è nella migliore delle ipotesi un flebile sussulto di una ristretta porzione della società che quelle domande è riuscita in qualche modo a farsele perché frequenta la riserva indiana della lettura e dell’informazione di un certo tipo, arrivando alla conclusione che un No sia più utile di un taglio senza ragioni (neanche economiche) di una cesoiata indiscriminata. E togliendo di mezzo ogni questione “tattica”, quella cioè che la croce sul No possa dare una spallata a Conte, spingere il governo alle dimissioni sull’onda dell’imbarazzo per il Movimento 5 Stelle e del Pd, che pur diviso alla fine si è schierato per il Sì dopo tre voti negativi su quattro alle Camere. Quello sviluppo (e un eventuale rimpasto con l’ingresso di Nicola Zingaretti nel governo) dipenderà semmai dalle regioni. E in particolare dalla Toscana e dalla Puglia. Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre passerà con i Sì raggranellati un po’ ovunque.

Eppure chi sostiene che “da qualche parte bisognerà pur cominciare” (lo ha detto per esempio il giornalista Giovanni Floris qualche giorno fa) rischia di parlare di altro, non di questo referendum. Perché se proprio da qualche parte occorreva cominciare, quella era la parte legata a compensi, rimborsi e altre indennità che sganciano oggettivamente la classe politica (non solo alla Camera e al Senato) dalla sintonia con gran parte della società italiana. Ma soprattutto prendendo di petto il dramma costituzionale, quello del bicameralismo perfetto: se rimangono due camere a fare esattamente le stesse cose, fiducia al governo compresa, che quelle camere siano composte da 630 o 400 deputati e 315 o 200 senatori, che per giunta continuano a percepire lo stipendio di prima e a lavorare in un contesto identico, il loro taglio non serve a granché. Se non, lo avevamo spiegato, come ciliegina sulla torta populista preparata dieci anni fa e che pretende lo scalpo di un’epoca politica, prima che scada definitivamente e si faccia immangiabile.

Il Sì vincerà perché la “riforma” del Movimento 5 Stelle è vendicativa e i continui scandali (dai rimborsi spariti nel nulla ai privilegi insensati) hanno preparato un campo fertilissimo. Difficile che l’interesse tattico sul governo bis di Giuseppe Conte (il premier mantiene per giunta livelli di apprezzamento significativi, gli si riconosce una gestione di sacrificio della crisi legata al virus) possa incidere a favore del No.

Un No che avrebbe invece numerose e circostanziate ragioni per vincere ma di cui non si è parlato sui canali che raggiungono davvero il grosso della società. Prima fra tutte l’idea di rendere il Parlamento più forte nei confronti del governo e non più debole, lavorando a una riforma dei regolamenti per velocizzare i suoi lavori in modo da guadagnarne in efficienza, ricalibrando i metodi di selezione di candidati ed eletti e scrivendo una legge elettorale che includa le preferenze. Trasformando poi, nel medio periodo, il Senato in una camera delle regioni. Argomenti distanti anni luce dalle strade di un paese alle prese con una crisi epocale che non vede l’ora di potersi sfogare sui “privilegiati”.

