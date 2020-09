Verizon compra Tracfone per 6 miliardi di dollari

14 Settembre 2020 – 19:48

Il più grande MNVO degli Stati Uniti passa sotto il controllo del gruppo Verizon a fronte di un investimento economico miliardario.

