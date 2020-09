Unicredit down: sito e home banking offline (update)

14 Settembre 2020 – 13:48

Problemi nell’accesso ai siti e ai servizi online di Unicredit: la conferma dell’anomalia arriva dai profili social dell’istituto.

The post Unicredit down: sito e home banking offline (update) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico