TikTok ha raggiunto i 100 milioni di utenti in Europa

14 Settembre 2020 – 17:28

Mentre TikTok affronta uno dei periodi più complessi della sua storia per via delle tensioni tra Stati Uniti e Cina nelle quali è rimasta coinvolta, gli utenti europei continuano a scegliere l’app di condivisione video come destinazione prediletta per le proprie attività online.Continua a leggere



Mentre TikTok affronta uno dei periodi più complessi della sua storia per via delle tensioni tra Stati Uniti e Cina nelle quali è rimasta coinvolta, gli utenti europei continuano a scegliere l’

Continua a leggere Mentre TikTok affronta uno dei periodi più complessi della sua storia per via delle tensioni tra Stati Uniti e Cina nelle quali è rimasta coinvolta, gli utenti europei continuano a scegliere l’ app di condivisione video come destinazione prediletta per le proprie attività online.

Fonte: Fanpage Tech