Salvini, non hai capito come funziona Immuni (e nemmeno il COVID)

14 Settembre 2020 – 19:48

Il leader della Lega a LA7 su Immuni: quando nel nome della propaganda la non conoscenza di un tema rischia di alimentare il pregiudizio e far danno.

