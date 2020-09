Petra di Paola Cortellesi è un’investigatrice inedita e controcorrente

“Questa è una città che non pretende nulla, è libera, non è invadente si fa i fatti suoi“, dice a un certo punto Petra Delicato, l’ispettore interpretato da Paola Cortellesi nei quattro film tv che arrivano su Sky dal 14 settembre, al che l’ex marito le risponde: “Questa non è Genova, sei tu“. È uno scambio di battute secco, come molti altri ci sono nella serie, ma che ben rappresenta l’atmosfera generale di questa produzione Sky con Cattleya e Bartley Films che prende spunto dai romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, pubblicati in Italia da Sellerio: la scrittrice spagnola ha creato nel 1996 il personaggio di questa investigatrice dura, coriacea, determinata ed estremamente intuitiva, persino empatica sotto la sua scorza dura.

In questi film diretti da Maria Sole Tognazzi a darle un volto è ora appunto Cortellesi in una delle interpretazioni che più si discosta dai ruoli in cui siamo abituati a vederla ma che in qualche modo sembra bussare più vicino al suo animo più autentico. La protagonista di Petra è dunque una donna solitaria e indipendente, due matrimoni alle spalle, poca voglia di socializzare, modi schietti e sbrigativi conditi da un eloquio non proprio signorile: si è ricavata un suo mondo fuori dal mondo lavorando nell’archivio della polizia mobile di Genova, città che qui vediamo in una resa estremamente cinematografica e che degnamente sostituisce la Barcellona dei romanzi d’origine. Nel primo episodio, Riti di morte, una serie di casualità la metteranno a capo di un’indagine che segnerà il suo destino.

(foto: Luisa Carcavale/Sky)Nel corso di queste prime storie Petra dovrà fare i conti con uno stupratore seriale che marchia le sue vittime, con uno spietato traffico di animali, con una setta dalle abitudini anti-virili e con un ricatto a sfondo sessuale che arriva fino in Vaticano: vicende diversissime fra loro in cui però la protagonista si immerge con dedizione e una buona dose di sfrontatezza. I suoi metodi sono anticonvenzionali, il suo rispetto per le gerarchie inesistente e usa il suo essere donna – in un ruolo tradizionalmente maschile – per spiazzare a grimaldello non solo i sospettati ma anche e soprattutto colleghi e superiori. Cortellesi fa di tutto per trasformarsi in una maschera apatica e insofferente e, a dire il vero, nel primo film forse questo è fin troppo evidente e macchinoso: rotto il ghiaccio, nei capitoli successivi riesce a scaldare un minimo il personaggio e a renderlo più credibile e, se possibile, godibile.

Ad aiutare parecchio in questo e a fornire un ingrediente di grande sapore nella serie è la sua dinamica con Antonio Monte, il viceispettore interpretato da Andrea Pennacchi che si pone rispetto a Petra come il giorno e la notte: Monte è un poliziotto quasi in pensione, addolorato dalla perdita della moglie e ancorato a una visione del mondo se vogliamo romantica, che mette il cuore dove l’altra mette il raziocinio. La chimica fra i due all’inizio stenta a decollare, alimentata da battibecchi e incomprensioni, ma si fa poi un meccanismo imprescindibile nell’avanzamento della narrazione, divenendo il nucleo pulsante della serie, fatto di ironia, di solitudini che si incontrano, e anche di un affetto non scontato (per una volta è chiaro che i due co-protagonisti non finiranno innamorati o a letto come spesso accade).

(foto: Luisa Carcavale/Sky)La televisione italiana è piena di storie poliziesche, di recente, da L’ispettore Coliandro a Rocco Schiavone, anche di protagonisti atipici e disfunzionali. Qui però ci troviamo di fronte a una figura femminile, e questo già è una novità pregnante, ma soprattutto di fronte a un personaggio altamente letterario, la cui complessità è messa sullo schermo con grande efficacia, idiosincrasie e ragni domestici compresi. Se alcune indagini possono sembrare meno avvincenti di altre, c’è sempre la curiosità di vedere all’opera lei, Petra, una protagonista che, come si diceva all’inizio, si muove quasi identificandosi con una città liquida, difficile ma piena di risorse, immortalata qui in location e in una fotografia ricercatissime. È un bel prodotto, Petra, lunare e inedito in un paese assuefatto da decenni al più solare Montalbano.

