Perché Wired ha deciso di dedicare un nuovo spazio alla Next Generation

14 September 2020 – 11:49

Chi scrive lo sa bene, perché esponente dell’alba della generazione Y. Una Millennial primitiva. Che, colpa dell’anagrafe, è stata più o meno giovane quando i giovani hanno cominciato a vedersi appiccicare addosso un’etichetta via l’altra. Anzi, una per ogni stagione politica. A partire dall’ormai mitologica “bamboccioni” da spedire fuori casa, infilata nel 2007 da Tommaso Padoa-Schioppa, allora ministro dell’Economia, in una discussione sulla finanziaria e i conti pubblici; proseguendo con l’internazionale “choosy” di Elsa Fornero del 2012, che, in qualità di responsabile del Welfare del governo Monti, si è sentita in dovere di dirci di non fare troppo gli schizzinosi; fino al prosaico “pistola” di un altro ex ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, quattro anni fa (anche se, in quest’ultimo caso, mi stavo già allontanando dalla giovinezza). Nel mezzo, pure qualche definizione poetica: per esempio, “sdraiati” e “perfezionisti della negligenza”, entrambe di Michele Serra.

I nuovi giovani, quelli nati tra la metà dei ’90 e i 2000 inoltrati che appartengono alla Generazione Z, hanno ereditato le stesse identiche etichette, in una specie di passaggio di testimone e di stereotipi, guadagnandone altresì di più attuali: irresponsabili, dipendenti dagli smartphone, adesso persino untori. E a furia di essere bollati come tali, spesso, la narrazione li sminuisce anche quando fanno cose grandi, la spesa pubblica li ignora, i meno giovani non li prendono sul serio e addirittura li attaccano nascosti dietro i social network. Basti pensare a Greta Thunberg, l’attivista più famosa per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico, eppure considerata da molti una ragazzina viziata che non sa quel che dice, comandata a bacchetta dai poteri forti (per limitarci ai giudizi più contenuti).

Oggi, con la riapertura delle scuole dopo sette mesi di lontananza di un’intera generazione dalle aule, è arrivata la fine di uno dei periodi più difficili per i bambini e gli adolescenti italiani: hanno attraversato un lockdown, una pandemia e un discorso pubblico che li ha quasi sempre ignorati (almeno finché il problema della scuola non è diventata un tema di scontro politico), costringendo i genitori a sacrifici impensabili per attutire i colpi della quarantena. E oggi noi di Wired abbiamo scelto di raccontare i più giovani in modo diverso da come sono apparsi nelle cronache di questi mesi, più onesto, più vero.

È nel dna di Wired guardare al futuro, ecco perché abbiamo deciso di cercare gli interpreti di domani andando oltre le etichette. Startupper geniali e scienziati promettenti, chef che diventeranno stellati e attivisti che diventeranno leader, sportivi che vinceranno un oro (magari, già nelle nuove discipline di Tokyo 2020 nel 2021) e scrittori che vinceranno lo Strega. Ancora: comici, illustratori, musicisti e produttori, sceneggiatori e registi, maghi degli effetti speciali e della rete, artisti e creativi… tutti capaci di cambiare il mondo prima o poi, di lasciare il segno fin da ora. E, a dispetto della dura realtà (la disoccupazione giovanile che sale inesorabilmente al 31,1%, +1,5 punti a luglio, e intanto la loro ricchezza scende: negli ultimi 25 anni è diminuita del 34,6% mentre quella degli anziani è aumentata del 77, secondo il Censis), di scrollarsi di dosso la peggiore delle etichette, quella che le accomuna un po’ tutte: senza avvenire.

E chissà che le storie che ospiteremo regolarmente qui contribuiscano anche a sanare la frattura generazionale apertasi molto tempo fa, ma solo di recente tradotta nel linguaggio di internet con il meme mondiale Ok boomer. Esploso sul finire del 2019, continua a costituire una specie di risposta polemica e insofferente dei giovanissimi alle osservazioni e alle critiche mosse nei loro confronti da parte dei baby boomer, cioè i figli del boom economico seguito alla Seconda guerra mondiale (considerati i responsabili dei principali disastri contemporanei, dalla crisi finanziaria a quella climatica). Proviamo a sostituirlo con uno più diplomatico Ok Wired, che sta per: “Prendeteci sul serio e andate a vedere lì che cosa stiamo facendo”.

Si alterneranno formati diversi: interviste e videointerviste, podcast, racconti, contributi firmati dagli stessi protagonisti, segnalazioni e recensioni di esperti che osservano crescere i nuovi talenti… e il prossimo appuntamento del Wired Next Fest, che riprende dopo la pausa estiva giovedì 17 settembre proprio con un focus sulla Next Generation. I giovani si meritano tutto questo spazio? Ok, Wired. Non sarà troppo? Ok, Wired.

